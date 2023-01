Haddad: plano para a renegociação de dívidas deve ser apresentado a Lula em janeiro

Apoie o 247

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (3) à TV 247 que vai entregar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em janeiro o programa "Desenrola", para a negociação de dívidas dos brasileiros. De acordo com o titular da pasta, a proposta vai ajudar famílias e pequenas empresas.

"Em janeiro, programa para endividados será para pessoa física, mas haverá linhas para pessoa jurídica", disse. "Devemos ter uma ação para pequenas empresas também".

Segundo Haddad, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, vai conversar primeiramente com representantes da Caixa Econômica e do Banco do Brasil.

A entrevista do ministro ao 247 foi repercutida pelo jornal O Globo e vários outros jornais da mídia corporativa.

