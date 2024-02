"Haddad precisa se espelhar mais em Guido Mantega", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior fez declarações contundentes em uma entrevista à TV 247, destacando a importância e o papel de Guido Mantega na história econômica do Brasil, enquanto também sugeriu que o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, poderia aprender com o legado e postura do ex-ministro.

"Guido Mantega é uma das figuras públicas mais injustiçadas na história do Brasil", afirmou Batista Júnior, enfatizando a trajetória do ex-ministro da Fazenda durante os anos em que ocupou o cargo. "Ele sempre defendeu o interesse nacional, de forma consistente", completou o economista.

Ao comparar as atuações de Mantega e Haddad, Batista Júnior sugeriu que Haddad poderia se inspirar mais na abordagem de Mantega, especialmente no que diz respeito à retórica sobre crescimento econômico. "O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa se espelhar no Guido Mantega e falar mais em crescimento. Ele tem sido muito omisso nesse ponto", destacou.

O economista apontou que Mantega enfrentou críticas e ataques por não alinhar-se com o projeto neoliberal e por buscar políticas econômicas que priorizassem o desenvolvimento nacional. "Guido é atacado porque não compactua com o projeto neoliberal", afirmou Batista Júnior. Ele ainda ressaltou que a candidatura de Mantega para a presidência ou para o conselho da Vale não foi uma escolha individual, mas uma indicação que veio do ex-presidente Lula.

"Guido é atacado porque pode marcar gols", comentou o economista, referindo-se à capacidade do ex-ministro de implementar políticas que desafiaram o status quo econômico. Além disso, Batista Júnior criticou a privatização da Vale, considerando-a um erro estratégico e apontando que desde os governos de Collor e FHC, o Brasil tem sido conduzido por uma geração de "entreguistas", em referência à política de privatizações e abertura ao capital estrangeiro. Assista:

