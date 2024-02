Haddad prevê crescimento de 2% do PIB no final do ano

Apoie o 247

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prevê que o País fechará o ano de 2024 com uma taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2%, mesmo que o primeiro semestre não seja tão forte.

Segundo o titular da pasta disse em entrevista à GloboNews, os primeiros seis meses deste ano sofrem dos efeitos dos juros elevados. Nesse sentido, Haddad também disse que uma redução na taxa básica de juros, a Selic, vai depender de fatores externos, para além das medidas de política fiscal.

"Não é que haja uma dependência, mas negar a importância da taxa de juros dos Estados Unidos seria leviano da minha parte", disse o ministro.

