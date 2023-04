Haddad rejeita criminalização de descumprimento de metas fiscais: "ninguém pune o BC"

Apoie o 247

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rejeitou os pedidos do mercado financeiro para que o arcabouço fiscal criminalize o descumprimento das metas.

“Ninguém pune o Banco Central por não cumprir meta de inflação”, comparou Haddad, conforme o Valor Econômico. “Não conheço país que criminalize [o descumprimento da meta fiscal]".

Haddad acrescentou ser possível adotar regras que tornem a gestão mais rígida, mas não a criminalização. O resultado fiscal, afirmou ainda, não depende só do Executivo, mas também do Congresso Nacional e do Judiciário.

A proposta do novo conjunto de regras fiscais altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e esclarece que o não cumprimento da meta fiscal não constitui uma violação da lei. Isso é diferente da situação atual, na qual a não consecução da meta pode ser considerada um crime de responsabilidade.

