Haddad e representantes de empresas aéreas abrem negociação para tentar baixar preços

Apoie o 247

ICL

247 - Diretores das companhias aéreas Azul, Gol, Latam e Voepass tiveram nesta sexta-feira uma reunião (20) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na cidade de São Paulo (SP). A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo. Empresas buscam apoio para tentar baixar o preço do querosene de aviação, que representa cerca de 40% do valor dos bilhetes. O produto aumentou 49,6% no ano passado. A alta foi de 121% desde 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro (PL).

Presente no encontro, o presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, afirmou que o total de passageiros do setor triplicou em uma década, nos anos 2000, depois que houve o fim da exigência de preços fixos por rotas, a chamada liberdade tarifária.

"Enquanto a gente lidava com querosene de aviação custando há oito anos cerca de R$ 1,90 por litro, hoje estamos com o preço superior a R$ 5. Podemos dobrar o número de passageiros em uma década, desde que retomemos as condições de custo operacional que já tivemos", afirmou o dirigente a jornalistas.

O executivo reforçou que o combustível representa cerca de 40% do custo da passagem aérea no Brasil. "A média americana é 22% e a europeia é 24%".

Também participaram da reunião o presidente da Gol, Celso Ferrer Junior, acompanhado de outras pessoas da empresa; o presidente da Azul, John Rodgerson, o presidente da Voepass, José Felício; e os diretores financeiro e tributário da Latam, além de outras pessoas que trabalham nessas empresas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.