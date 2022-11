Haddad segue como nome mais forte para assumir o comando da economia

Sem citar nomes, em evento do Grupo Esfera, Geraldo Alckmin disse que nomeação do ministro 'está perto' edit

247 – O ex-ministro Fernando Haddad deverá mesmo ser o próximo ministro da Fazenda e a indicação pode ocorrer nos próximos dias. "Mesmo após frustrar as expectativas do mercado financeiro em relação ao anúncio das regras fiscais que serão adotadas no próximo governo, durante participação em almoço com banqueiros promovido pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), segue como o nome preferido de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Ministério da Fazenda. A avaliação é de pessoas próximas ao presidente eleito", aponta reportagem de Bianca Gomes , do jornal O Globo.

"Interlocutores de Lula afirmam que, embora tenha sido genérico em suas declarações na Febraban, Haddad não disse nada que tenha desagradado ao mercado — evitando, portanto, deslizes num momento delicado da transição", acrescenta a jornalista. "Interlocutores afirmam que o ex-ministro da Educação demostrou 'maturidade' ao não tratar da PEC durante seu discurso. Como Haddad não está participando da articulação da proposta, qualquer fala poderia gerar um desconforto com o Congresso, em especial com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP)", pontua.

