Haddad sobre empresas aéreas: 'não existe socorro com dinheiro do Tesouro'

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (5) que não está em discussão uma ajuda a empresas aéreas "com dinheiro do Tesouro". De acordo com o titular da pasta, ainda neste mês deve ter uma proposta para o setor. "O que está eventualmente na mesa é viabilizar uma reestruturação do setor, mas que não envolva despesa primária", afirmou.

O governo federal trabalha com algumas alternativas para socorrer as companhias, como o Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O FNAC tem cerca de R$ 7 bilhões.

Representantes das companhias questionam o alto custo do combustível usado pelas aeronaves, o querosene de aviação (QAV). Segundo Haddad, o preço tem diminuído e não deveria justificar o valor das passagens aéreas.

"Vamos esclarecer aqui que o preço do querosene de aviação caiu durante o nosso governo. Quer dizer, o preço do querosene não poder ser justificativa para o aumento do custo da passagem aérea", declarou.

