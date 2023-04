Haddad: taxas do rotativo do cartão de crédito são "estratosféricas"

De acordo com o Banco Central (BC), as taxas médias no rotativo do cartão de crédito para a pessoa física somaram ,mais de 400 ao ano edit

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou nesta sexta-feira (31) os juros do rotativo do cartão de crédito e afirmou que "há espaço para cair", porque as taxas são "estratosféricas". De acordo com o Banco Central (BC), as taxas médias no rotativo do cartão de crédito para a pessoa física somaram 417,4% ao ano no mês de fevereiro.

"Estamos com um grupo de estudos para o rotativo, outro abuso. Você não consegue explicar no Brasil nem no exterior, uma taxa praticada disso, independentemente de estar alta taxa Selic do Banco Central, o rotativo não está alto, é uma coisa que está estratosférica", afirmou Haddad a jornalistas no estado de São Paulo.

"O governo tomou providências para salvaguardar a economia dos nossos aposentados e toda a renovação de empréstimo consignado estava pagando taxas exorbitantes", complementou.

