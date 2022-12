Haddad: 'temor de ministro gastador é fruto de fake news'

Apoie o 247

Reuters - O futuro ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que quem teme que ele promova uma agenda fiscal irresponsável precisa olhar para a sua história, e lembrou que foi o primeiro prefeito a conseguir a nota de grau de investimento, quando estava à frente da prefeitura de São Paulo.

“Para quem teme um ministro gastador, olha o investment grade da prefeitura de São Paulo”, disse Haddad a jornalistas após ter seu nome confirmado publicamente para a Fazenda em anúncio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Se você não olhar para a trajetória da pessoa, você vai cair em fake news. Para que mais fake news?”

Haddad garantiu que o novo arcabouço fiscal do país, que substituirá a regra atual do teto de gastos, será definido no ano que vem. Outras prioridades para 2023 serão a reforma tributária e a retomada de acordos internacionais, sobretudo com a União Europeia.

O futuro ministro afirmou, ainda, já ter sondado “muita gente” para compor sua equipe, sem ter feito ainda convites formais, e que o objetivo é montar um grupo plural e que trabalhe de forma coesa com o Ministério do Planejamento.

