Haddad terá bateria de eventos e reuniões bilaterais às margens do G20 e anunciará plano cambial

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá na próxima semana uma bateria de eventos e reuniões bilaterais em São Paulo, onde será realizada reunião de ministros da Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20, e aproveitará a atenção de autoridades internacionais para anunciar medidas de proteção cambial para investimentos de longo prazo, segundo duas fontes do governo.

A reunião a nível ministerial do G20 ocorrerá na quarta e quinta-feira, com o governo brasileiro buscando usar sua presidência do grupo neste ano para pautar discussões sobre redução de desigualdades e reforma de instituições multilaterais.

continua após o anúncio

Na manhã de segunda-feira, Haddad e outras autoridades receberão a imprensa para anunciar instrumentos voltados a proteger investidores privados de riscos cambiais relacionados a investimentos de longo prazo.

A Reuters mostrou na quarta-feira que o plano incluirá o estabelecimento de um canal para a oferta de cerca de 2 bilhões de dólares em derivativos cambiais e a autorização para que o Banco Central alongue sua carteira de swaps, entre outros pontos.

continua após o anúncio

Além do anúncio, o ministro tem reuniões bilaterais agendadas com ministros da Rússia, Estados Unidos, Noruega, França, Portugal e Arábia Saudita, além de chefes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e banco do Brics, de acordo com as fontes.

Haddad também participará de eventos promovidos pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil, bem como um fórum sobre mudanças climáticas.

continua após o anúncio

No âmbito do G20, estão previstas quatro sessões de reuniões entre os ministros e presidentes do BCs, com temas relacionados a desigualdade, crescimento, estabilidade financeira, tributação internacional e dívidas dos países.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: