Haddad vai mergulhar de cabeça na Câmara em busca de votos pela aprovação da reforma tributária

Ministro fará reuniões com membros do grupo de trabalho da Câmara e participará dos quatros dias de um seminário para dirimir dúvidas e garantir votos

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende mergulhar de cabeça na Câmara dos Deputados em busca de votos para aprovar a reforma tributária.

"A ação de Haddad só deve acontecer na reta final para a votação da proposta, quando o ministro pretende comparecer a um seminário promovido pelo grupo de trabalho sobre a reforma na Casa", conta Igor Gadelha, do Metrópoles.

O grupo de trabalho promoverá um seminário entre 8 e 12 de maio, de acordo com a previsão. Haddad quer marcar presença em todos os dias para discutir com as bancadas dos partidos os pontos que forem elaborados pelo grupo.

A ideia é que o ministro converse com o maior número de parlamentares, tire dúvidas e consiga reunir os votos necessários para a aprovação da matéria.

O trabalho, no entanto, começará antes do seminário. Haddad fará reuniões semanais em seu gabinete com membros do grupo de trabalho para debater os rumos do relatório.

A previsão é de que o grupo encerre suas atividades em 16 de maio. Obtido um consenso, o projeto será levado ao plenário da Câmara.

