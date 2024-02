Haddad vai propor taxação global de 'super-ricos' durante reunião do G20 em São Paulo

Apoie o 247

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está determinado a liderar uma iniciativa ambiciosa durante a reunião do G20 em São Paulo: a proposta de taxação global dos "super-ricos". Com a presença de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais dos países membros do G20, o encontro promete ser palco para discussões cruciais sobre desigualdade econômica e sustentabilidade.

Em entrevista ao jornal O Globo, Haddad ressaltou a importância dessa agenda para o crescimento econômico sustentável em todo o mundo. Além da tributação de grandes fortunas, o ministro pretende discutir com os colegas do grupo o modelo de um fundo de recuperação florestal, enfatizando a necessidade de medidas que promovam a proteção ambiental.

A agenda da reunião, segundo Haddad, reflete as prioridades do governo brasileiro e dos grupos de trabalho reunidos durante o G20. O evento será dividido em sessões que abordarão temas como desigualdade, economia global, tributação internacional e financiamento ao desenvolvimento.

Uma das grandes apostas de Haddad é a proposta de tributação dos "super-ricos", baseada em pesquisas e estudos aprofundados. Ele enfatiza que essa medida é essencial para enfrentar os desafios econômicos decorrentes da desigualdade e para promover um crescimento econômico mais justo e sustentável.

Além disso, o ministro destacou a importância de discutir questões relacionadas ao endividamento de países de baixa e média renda, bem como de fortalecer instituições multilaterais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Haddad ressaltou a necessidade de atualizar a governança global para lidar com os desafios contemporâneos.

