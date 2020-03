Hotéis calculam 90% de reservas canceladas ou adiadas e pedem socorro

Segundo o presidente da Abih Nacional, maior preocupação é com a folha de funcionários edit

247 - O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih Nacional), Manoel Linhares, disse nesta quinta-feira que os hotéis, resorts e pousadas de todo o país registaram cancelamentos ou adiamento de 90% das reservas até junho por conta do novo coronavírus. Ele pediu socorro de mais de R$ 1 bilhão do governo. A informação é do Portal Valor Econômico.

O presidente da Abih Nacional explica que as reservas relacionadas ao turismo foram canceladas ou adiadas por conta do novo coronavírus. Da mesma forma, viagens a trabalho deixaram de ser feitas - executivos estão utilizando webconferência para reuniões. Feiras e grandes eventos também foram postergados.