IBC-Br, a prévia do PIB, interrompe sequência de quedas e sobe 0,01% em novembro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Roberto de Lira, Infomoney - O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) interrompeu uma sequência de três meses de retração e ficou praticamente estável, com variação de 0,01% em novembro, informou nesta sexta-feira (19) o Banco Central do Brasil. O dado veio abaixo do consenso LSEG de analistas, que estimava uma alta de 0,10%.

Em relação a novembro do ano retrasado, indicador considerado uma prévia do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro mostrou alta de 2,19%.

continua após o anúncio

No trimestre encerrado em novembro, o indicador teve queda de 0,49% ante o trimestre anterior. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, houve crescimento de 1,20%.

Com os dados divulgados hoje, o IBC-Br acumulou alta de 2,40% nos 11 primeiros meses de 2023 e de 2,31% em 12 meses.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: