IBGE: número de desempregados diante da pandemia tem alta de 26% em sete semanas

De acordo com levantamento divulgado pelo IBGE, o número de desempregados no País aumentou cerca de 2,6 milhões de pessoas, alta de 26% em sete semanas

247 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (17) um levantamento apontando que o número de desempregados no País aumentou cerca de 2,6 milhões de pessoas, alta de 26% em sete semanas, comparando a quarta semana de junho com a primeira semana de maio. De acordo com as estatísticas, 12.428 milhões de pessoas estavam desempregadas na quarta semana de junho, 675 mil a mais que nos sete dias anteriores.

A população ocupada passou de cerca de 84 milhões para 82,5 milhões, uma queda de cerca de 1,5 milhão em uma semana. O nível de ocupação no Brasil ficou em 48,5%, com queda tanto na comparação com a semana anterior (49,3%) quanto à primeira semana de maio (49,4%).

O IBGE destacou que, do total de trabalhadores ocupados, 8,6 milhões trabalharam de forma remota, o que representa 12,4% de trabalhadores não afastados do trabalho em decorrência da Covid-19.

O levantamento foi feito entre os dias 21 e 27 de junho por meio da Pnad Covid19, versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua feita com apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho.

