IBGE: produção industrial brasileira caiu 0,7% em 2022

247 - A produção industrial brasileira caiu 0,7% em 2022, informou nesta sexta-feira (3) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE, 17 recuaram em 2022. Todas as 4 grandes categorias econômicas tiveram queda naquele ano: bens de consumo duráveis (-3,3%); bens intermediários (-0,7%); bens de capital (-0,3%); bens de consumo semi e não duráveis (-0,2%).

As maiores influências negativas foram da indústria extrativa (-3,2%), produtos do metal (-9,0%), metalurgia (-5%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-10,7%) e produtos de borracha e de material plástico (-5,7%).

No quarto trimestre do ano passado, a produção industrial cresceu 0,5%. No terceiro trimestre, a taxa foi de crescimento de 0,9%.

