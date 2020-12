IBGE revisa contração do PIB no 2º trimestre a 9,6%, contra 9,7% antes

O IBGE revisou os dados refeferentes ao Produto Interno Bruto e a contração da economia no segundo trimestre ficou em 9,6%, ante 9,7% da projeção original. Apesar disso, a queda ainda é um recorde para o trimestre edit

Camila Moreira, Reuters - A economia brasileira caiu ligeiramente menos no segundo trimestre deste ano, ápice das medidas de controle ao coronavírus, do que o calculado antes, mostraram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.

Entre abril e junho, o Produto Interno Bruto (PIB) despencou 9,6%, ante contração informada anteriormente de 9,7%, mas ainda um recorde de perda trimestral.

Também foi revisado o resultado do primeiro trimestre deste ano, para uma queda de 1,5%, de recuo de 2,5% calculado anteriormente.

O conhecimento liberta. Saiba mais