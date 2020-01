IBGE: volume de serviços cai em novembro após dois meses de alta

O volume de serviços prestados no Brasil apresentou ligeira queda em novembro de 2019, perante o mês anterior, de 0,1%, na série com ajuste sazonal da pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo IBGE edit

247 - O volume de serviços prestados no Brasil apresentou ligeira queda em novembro de 2019, perante o mês anterior, de 0,1%, na série com ajuste sazonal da pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação é do jornal Valor Econômico.

O resultado encerra uma sequência de dois meses de alta do setor e foi classificado como uma “acomodação” pelo instituto. Os serviços tinham avançado em setembro (+1,5%) e outubro (+0,8%), frente ao mês imediatamente anterior, com ajuste sazonal.