Ibovespa cai 12,04% após segundo circuit breaker na semana; dólar sobe mais de 2%

Infomoney - A B3 reabriu e o Ibovespa opera com queda de 12,04% a 81.197 pontos após o segundo circuit breaker da semana. O pânico foi disparado pelo anúncio da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que o coronavírus agora é uma pandemia. O dólar comercial sobe 2,21% a R$ 4,7468 na compra e a R$ 4,7484 na venda.

O dólar futuro para abril tem alta de 2,21%, para R$ 4,757. Hoje, o Banco Central anunciou que interrompeu a oferta de dólar à vista e voltará a fazer leilões de swap.

O índice já recuava mais de 5% nesta quarta-feira (11) com investidores decepcionados em meio à falta de mais detalhes do plano do presidente Donald Trump para estimular a economia do país, impactada pelo Covid-19. Os índices Dow Jones e S&P 500 recuam 5,51% e 4,91% respectivamente.

