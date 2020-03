Ibovespa cai 14% em duas semanas com coronavírus; dólar fecha a R$ 4,63

Principal índice da B3 teve perdas de 4,14%, aos 97.996 pontos com volume financeiro negociado de R$ 39,78 bilhões. O dólar comercial recuou 0,36%, cotado a R$ 4,6336 na compra e R$ 4,6344 na venda, após mais uma leilão de swaps do Banco Central edit

Do Infomoney - O Ibovespa fechou em forte queda nesta sexta-feira (6) e caiu 8,09% na semana (acumulando perdas de 14% desde a volta do carnaval), que foi marcada por um aumento no número de casos de coronavírus acompanhado por medidas extremas de diversas empresas no mundo todo para conter o surto.

A redução emergencial de 0,5 ponto percentual nos juros promovida pelo Federal Reserve na terça-feira (3) apenas aumentou o medo dos investidores de que a epidemia seja mais grave do que se está divulgando. As promessas de estímulos e de gastos para conter a doença só fizeram efeito na segunda e na quarta e, mais uma vez, os investidores não se sentiram confortáveis para entrar no fim de semana posicionados na compra.

Hoje, o principal índice da B3 teve perdas de 4,14%, aos 97.996 pontos com volume financeiro negociado de R$ 39,78 bilhões. Lembrando que na segunda-feira (9) a Bolsa volta a negociar das 10h às 17h (horário de Brasília), com after-market das 17h30 às 18h. A mudança ocorre por conta do início do horário de verão nos EUA.

O dólar comercial recuou 0,36%, cotado a R$ 4,6336 na compra e R$ 4,6344 na venda, após mais uma leilão de swaps do Banco Central, com 40 mil contratos, encerrando uma sequência de 12 altas. Isso não impediu a forte alta da divisa dos Estados Unidos sobre o real na semana, que atingiu 3,42%. Por outro lado, o dólar futuro para abril subiu 0,39%, para R$ 4,632.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu 3 pontos-base, a 4,41% e o DI para janeiro de 2023 recuou 2 pontos-base a 5,08%. O DI mais longo, para janeiro de 2025, teve ganhos de 2 pontos a 6,04%.