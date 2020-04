Ibovespa cai 4 pontos após notícia de demissão de Mandetta

Às 16h20, o Ibovespa registrava ganhos de 4,66%, aos 72.777 pontos após chegar a subir mais de 8% antes da notícia da demissão do ministro edit

247 com Infomoney - A notícia da demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, antecipada pela jornalista Helena Chagas e confirmada pelo jornal O Globo, reduziu os ganhos do Ibovespa na tarde desta segunda-feira, 6.

O ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, seria o mais cotado a substituí-lo. Terra defende o relaxamento da política de restrição social executada por Mandetta e recomendada pela Organização Mundial da Saúde para retardar a propagação do coronavírus.

Mandetta e Bolsonaro se confrontaram na visão sobre a melhor forma de combater a pandemia de coronavírus: o isolamento social total, defendido pelo ministro, ou o isolamento apenas de grupos de risco, ideia do presidente.

Às 16h20 (horário de Brasília), o Ibovespa registrava ganhos de 4,66%, aos 72.777 pontos após chegar a subir mais de 8% antes da notícia da demissão do ministro. Já o dólar futuro para maio cai 0,81% a R$ 5,315. O dólar comercial, por sua vez, cai 0,59%, a R$ 5,2928 na compra e R$ 5,2948 na venda.

No mercado de juros futuro, o DI para janeiro de 2022 tem alta de oito pontos-base a 4,16%, o DI para janeiro de 2023 cai seis pontos-base a 5,43% e o DI para janeiro de 2025 recua oito pontos-base a 7,11%.

