Ibovespa despenca e vai abaixo de 120 mil pontos pela 1ª vez desde maio

Queda reflete temor dos investidores com o cenário político e fiscal do Brasil

Aluísio Alves, Reuters - O principal índice acionário brasileiro iniciava a semana em baixa, refletindo a crescente preocupação de investidores com o cenário político e fiscal doméstico e após dados econômicos decepcionantes da China.

Às 11h, o Ibovespa mostrava queda de 1,44%, aos 119.447,83 pontos, pela primeira vez abaixo dos 120 mil pontos desde 12 de maio. O giro financeiro da sessão era de 8,37 bilhões de reais.

No plano externo, o destaque do dia são os dados da China, onde a produção industrial cresceu 6,4% em julho sobre um ano antes, abaixo da previsão de analistas, de aumento de 7,8%. Além disso, as vendas no varejo subiram 8,5% em julho, também abaixo da expectativa de alta de 11,5%.

Por aqui, prevalecia o pessimismo com o quadro fiscal após a revelação na semana passada da proposta de parcelar pagamentos de precatórios, enquanto a tensão política provocada por Jair Bolsonaro e apoiadores, atrapalha avanços de reformas importantes no Legislativo.

Simultaneamente com a conclusão da temporada de balanços do segundo trimestre, investidores conferiam uma bateria extensa de divulgação de fusões e aquisições envolvendo Rede D'Or, Alliar, Ultrapar, Bemobi e Viveo.

