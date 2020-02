Ibovespa deve abrir em forte queda e circuit breaker volta a ser assunto nas mesas

Papéis brasileiros no exterior tiveram queda de 6,71% durante o Carnaval. Analistas avaliam que Bolsa pode acionar circuit breaker, quando negociações de ativos são suspensas por meia hora após uma baixa de 10% no Ibovespa edit

Infomoney – O Ibovespa deve abrir em forte queda nesta quarta-feira (26), volta do Carnaval para os mercados brasileiros. Durante o feriado, o Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, que compila o desempenho dos 20 ADRs brasileiros (na prática, as ações de empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos) mais líquidos teve queda de 4,81% na segunda-feira e baixa de 1,99% na terça, acumulando um recuo de 6,71% em apenas duas sessões por conta da proliferação do coronavírus.

Desse modo, a expectativa dos investidores é de que a sessão desta quarta seja marcada por um movimento de ajuste brusco do nosso mercado aos dois pregões internacionais durante os quais não houve negociação na B3.

De uma perspectiva de análise técnica, o analista Giba Coelho, da XP Investimentos, entende que a abertura será marcada por uma correção acompanhando os desempenhos dos ADRs de blue chips no feriado, em especial Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3).“Penso em quedas [do Ibovespa] entre 3% e 8% com mediana em torno de 5%”, afirma. Giba conta que já começam a surgir nas mesas rumores de que a B3 pode acionar circuit breaker, quando a Bolsa suspende negociações de ativos por meia hora após uma baixa de 10% no Ibovespa.

Já o Credit Suisse destacou em nota, com base no desempenho dos ADRs no Carnaval, que a queda estimada para o benchmark na abertura é de 3,28%, a 109.952 pontos.