Ibovespa deve fechar 2021 como índice de pior desempenho global

247 - O Ibovespa deve fechar o ano de 2021 em último lugar entre os principais índices de todo o mundo. O principal indicador da Bolsa brasileira acumula queda de 12% até o momento, enquanto a Bolsa chinesa registra alta de 2%, e a indiana, de 29%.

A disparada da inflação e o consequente aumento dos juros tornam investimentos em renda variável menos atrativos. O cenário deve se agravar com as eleições de 2022.

“Em junho, quando a Bolsa chegou ao pico de 130 mil pontos, existia uma expectativa de crescimento forte da economia, de uma inflação transitória que não forçaria os juros a subirem tanto, além de uma expectativa de avanço de reformas. De lá para cá, deteriorou em todas as frentes”, diz o estrategista-chefe da XP, Fernando Ferreira. (Com informações do Estadão).

