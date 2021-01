Ibovespa fecha em alta de 0,7% com ânimo por causa da vacinação no Brasil

Infomoney - O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira (18), dia de liquidez reduzida pelo feriado nos Estados Unidos, com os investidores atentos ao início da vacinação no Brasil contra o coronavírus e a dados econômicos positivos da China.

Importante destacar, contudo, que o volume teve um impulso por conta do vencimento de opções sobre ações, units e cotas de ETFs, que movimentou R$ 21,4 bilhões.

No radar macroeconômico, hoje foi divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) da China, com números melhores do que o esperado em crescimento de 2,3% em 2020, ainda que no menor índice em 44 anos. Apenas no quarto trimestre, a alta foi de 6,5% frente ao mesmo período do ano anterior, também acima das expectativas de analistas.

O desempenho ficou acima da expectativa de economistas, de avanço de 2%. Por outro lado, as vendas no varejo tiveram retração de 3,9% em 2020. No quarto trimestre, houve alta de 4,6% frente ao mesmo período do ano passado.

Por aqui foram aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial as vacinas contra o coronavírus desenvolvidas pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a CoronaVac, e pela AztraZêneca com a Universidade de Oxford e a Fiocruz.

Hoje começou a vacinação em São Paulo após um fim de semana de provocações mútuas entre o governador de São Paulo, João Doria e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello por conta do evento em que Doria apresentou a primeira pessoa imunizada no Brasil, a enfermeira Mônica Calazans.

Após o anúncio, Pazuello afirmou que a vacinação contra a Covid-19 seria iniciada às 17h (horário de Brasília), hoje em todo o País. A decisão de antecipar a vacinação foi oficializada depois que os governadores pressionaram o ministro para que ele adiantasse a campanha, que a princípio começaria apenas na quarta-feira (20).

Lá fora, as bolsas americanas ficaram fechadas pelo feriado de Martin Luther King, depois das incertezas acerca da capacidade do novo presidente, Joe Biden, aprovar no Congresso seu ambicioso pacote de estímulos avaliado em US$ 1,9 trilhão.

Esta quarta-feira marca a posse do Democrata, sem público por conta da pandemia e com forte esquema de segurança devido a prováveis protestos da parte de apoiadores de Donald Trump. O Capitólio chegou a ser isolado sem entrada ou saída permitida por uma “ameaça externa à segurança”.

Em comunicado, a Polícia do Capitólio esclareceu que o isolamento do prédio foi uma resposta a um pequeno incêndio em um acampamento de pessoas em situação de rua nos arredores da Assembleia. Em um tuíte, o Serviço Secreto afirmou não haver risco para o público. Ninguém ficou ferido.

O Ibovespa teve alta de 0,74% a 121.241 pontos com volume financeiro negociado de R$ 46,295 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial ficou praticamente estável, com leve variação positiva de 0,01% a R$ 5,3037 na compra e a R$ 5,3047 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em fevereiro tem leves ganhos de 0,09%, a R$ 5,298 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu cinco pontos-base a 3,27%, o DI para janeiro de 2023 teve queda de cinco pontos-base a 5,01%, o DI para janeiro de 2025 recuou nove pontos-base a 6,50% e o DI para janeiro de 2025 registrou variação negativa de 12 pontos-base a 7,12%.

Entre os indicadores, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), cresceu 0,59% em novembro ante outubro, mostrou o Banco Central. A expectativa mediana dos economistas era de expansão de 0,5%.

Já a balança comercial registrou um déficit de US$ 2,634 bilhões na segunda semana de janeiro (11 a 17), de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. As importações somaram US$ 5,387 bilhões, mais que os US$ 2,753 bilhões de exportações. No saldo de todo o mês, o déficit comercial é de US$ 1,567 bilhão.

Na Europa, a implementação de programas de vacinação continua a dominar o noticiário. No domingo (17), milhares de pessoas participaram de um protesto não autorizado na Holanda contra medidas de lockdown que vêm sendo implementadas no país. O grupo foi dispersado pela polícia.

O Reino Unido continua na dianteira em sua campanha de vacinação. Nesta segunda, o programa foi ampliado de forma a oferecer a vacina a qualquer pessoa com mais de 70 anos, além daqueles que são considerados clinicamente extremamente vulneráveis.

No sábado (16), o congresso da União Democrata Cristã, o conservador partido da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, escolheu o seu novo presidente, Armin Laschet.

Assim, ele fica em posição de potencialmente substituir Merkel como chanceler nas eleições que devem ocorrer no final deste ano. Atualmente, o político é o primeiro ministro da Renânia do Norte-Westfália, o estado alemão mais populoso, que tem como capital Düsseldorf.

O conhecimento liberta. Saiba mais