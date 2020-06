Ibovespa fecha em alta de 2,2%

Mercado termina o dia com ganhos em continuidade do movimento de otimismo com a retomada edit

Infomoney - O Ibovespa fechou em forte alta nesta quarta-feira (17) combinando a pressão compradora nos contratos do índice futuro, que venceu hoje, com um contexto macroeconômico mais favorável.

Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ser importante retomar a discussão das reformas que estão no Congresso. “Estamos terminando as medidas emergenciais e retornaremos às reformas econômicas nas próximas semanas. Vamos continuar reformando o País em uma direção liberal”, completou Guedes.

Porém o evento que mais provocou a ansiedade dos investidores é a decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom), que deve cortar a Selic em 0,75 ponto percentual, para 2,25% ao ano. Economistas dizem que é importante ler com atenção o comunicado depois da reunião, pois ele pode deixar a porta entreaberta ou fechada para novas reduções da taxa básica de juros.

Quanto mais baixa for a Selic, melhor para os investimentos em ações, pois isso reduz a rentabilidade da renda fixa e diminui o custo de capital das empresas.

Ainda no radar, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discursou pelo segundo dia no Congresso americano. Ele reiterou que o Fed irá se afastar dos ETFs para comprar diretamente títulos das dívidas de empresas. “É uma ferramenta melhor para prover liquidez e manter o mercado funcionando”, disse. Powell destacou ainda que conforme os mercados se normalizarem as compras de títulos irão diminuir.

O Ibovespa teve alta de 2,16% a 95.547 pontos com volume financeiro negociado de R$ 30,113 bilhões.

Já o dólar comercial subiu 0,54% a R$ 5,2592 na compra e a R$ 5,261 na venda. O dólar futuro para julho opera em leve variação negativa de 0,04% a R$ 5,248 no after-market.

No mercado de juros futuros, DI para janeiro de 2022 caiu três pontos-base a 3,06%, o DI para janeiro de 2023 teve queda de cinco pontos-base a 4,12% e o DI para janeiro de 2025 recuou 13 pontos-base a 5,64%.

Entre os indicadores locais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o volume de serviços no Brasil caiu 11,7% em abril frente a março. Este é o resultado negativo mais intenso desde o início da série histórica (janeiro de 2011). Trata-se também da terceira taxa negativa seguida, com acúmulo de perda de 18,7% neste período.

Já na seara política, o presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom após a Polícia Federal realizar uma operação que atingiu alguns de seus aliados políticos. Na noite de terça-feira, em suas redes sociais, o presidente afirmou que não iria “assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas”.

Hoje, os EUA frustraram o Brasil e decidiram anunciar candidato próprio para disputar a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), hoje ocupada pelo colombiano Luis Alberto Moreno. Os EUA anunciaram a intenção de nomear Mauricio Claver-Carone para o posto.

Até ontem, o Ministério da Economia acreditava que teria o apoio do governo Trump no pleito e conseguiria emplacar um nome do País para a presidência da instituição.

Outra notícia relevante do cenário macroeconômico nesta quarta são os alertas da economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath. Ontem, ela afirmou que a revisão das projeções de crescimento, prevista para este mês, deve mostrar taxas de crescimento negativas ainda piores do que as anteriormente estimadas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.