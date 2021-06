Ibovespa fecha em alta e dólar cai para mínima em mais de um ano

Mercado registrou desempenho positivo diante da melhora no cenário externo, com mais gasto dos EUA edit

Infomoney - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira (24), puxado pelo desempenho das bolsas em Wall Street. Os índices americanos avançaram entre 0,5% e 1,0% depois do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizer ao sair de reunião com grupo bipartidário de senadores, que um acordo foi alcançado sobre seu plano de investimento em infraestrutura.

Ainda é necessário definir como o plano será pago, já que os republicanos resistem a mexer nos cortes de impostos realizados por Donald Trump em 2017 e Biden afirma que não aumentará o imposto sobre o gás ou as taxas de usuários de veículos elétricos.

Mais cedo, as bolsas americanas já subiam diante de uma bateria de indicadores econômicos. O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu à taxa anualizada de 6,4% no 1º trimestre em relação aos três meses anteriores, de acordo com a terceira e última estimativa divulgada pelo escritório de estatísticas do BEA (Bureau of Economic Analysis), do Departamento de Comércio do país. O resultado se manteve o mesmo da estimativa anterior e ficou em linha com o esperado pelos analistas.

Já os pedidos de auxílio-desemprego ficaram em 411 mil na semana encerrada em 19 de junho, resultado bem acima dos 380 mil pedidos projetados pelos analistas consultados pela Refinitiv. O total de pedidos da semana anterior foi revisado para cima em 6 mil, a 418 mil. Já o número de pedidos continuados teve queda de 144 mil na semana encerrada em 12 de junho, a 3,390 milhões. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.

Enquanto isso, as encomendas de bens duráveis nos EUA avançaram 2,3% em maio ante abril, para US$ 253,3 bilhões, segundo o Departamento do Comércio do país. O resultado veio pouco abaixo das expectativas de analistas, que previam avanço de 2,6%.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis subiram 0,3% no período. Sem a categoria de defesa, as encomendas avançaram 1,7% no mesmo intervalo, de acordo com o órgão. O resultado de abril ante março foi revisado, de queda de 1,3% para recuo de 0,8%.

Os investidores americanos ainda ficam no aguardo para o índice PCE de inflação dos EUA referente a maio, principal referência de preços do Fed, que será divulgado nesta sexta. No mês passado, a inflação anual americana medida pelo CPI atingiu 5%, o maior nível em 13 anos.

Aqui no Brasil, o noticiário político foi movimentado, em meio à polêmica envolvendo a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, vacina indiana contra o novo coronavírus, além da repercussão da saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente.

Aliados do governo passaram a defender que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi acionado pelo presidente Jair Bolsonaro para verificar suspeitas de irregularidades na contratação da vacina indiana Covaxin.

Também hoje foi divulgado que o Ministério da Economia entregará na sexta-feira a segunda fase da Reforma Tributária, que trata de ajustes no Imposto de Renda para pessoas físicas, empresas e investimentos.

No radar econômico, foi divulgado pelo Banco Central o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), em que a autoridade monetária elevou a sua previsão para a alta do PIB de 2021 de 3,6% para 4,6%, além de sua previsão para o superávit em conta corrente de US$ 2 bilhões para US$ 3 bilhões.

A projeção para o investimento estrangeiro direto no país foi mantida em US$ 60 bilhões para o ano. O BC ainda destacou que a inflação dos anos de 2021, 2022 e 2023 será significativamente afetada pelos preços de eletricidade e ainda reforçou que deve elevar a Selic em 0,75 ponto porcentual em agosto.

O Ibovespa teve alta de 0,85%, a 129.513 pontos com volume financeiro negociado de R$ 27,675 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial fechou em queda de 1,17% a R$ 4,904 na compra e a R$ 4,905 na venda. Foi o menor patamar do câmbio desde 9 de junho do ano passado, quando o dólar encerrou a sessão cotado a R$ 4,8885. Já o dólar futuro com vencimento em julho registra baixa de 1,33% a R$ 4,904.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu dois pontos-base a 5,73%, o DI para janeiro de 2023 teve queda de sete pontos-base a 7,22%, o DI para janeiro de 2025 recuou oito pontos-base a 8,13% e o DI para janeiro de 2027 registrou variação negativa de oito pontos-base a 8,52%.

As bolsas asiáticas fecharam sem resultado definido na quinta, com os principais índices de China, Japão e Coreia do Sul ficando entre a estabilidade e leves ganhos.

Nesta quinta, o Banco da Inglaterra anunciou sua decisão de política monetária, manter a taxa de juros de referência na mínima histórica de 0,1%, enquanto uma maioria votou para manter as compras de ativos no nível atual de 895 bilhões de libras (US$ 1,24 trilhão). Contudo, prometeu monitorar o aumento da inflação à medida que a economia do Reino Unido se recupere da pandemia.

