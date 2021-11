Ibovespa fecha em queda de 1,39% e zera ganhos em novembro com receio sobre inflação e PEC dos Precatórios

Apoie o 247

Do Infomoney - Mesmo ensaiando uma recuperação no começo do dia, o Ibovespa cedeu à aversão ao risco dos investidores e fechou mais uma sessão com queda superior a 1%. Assim, o principal índice do mercado acionário brasileiro zerou os ganhos que vinha obtendo ao longo do mês de novembro.

O Ibovespa fechou em queda de 1,39% aos 102.948 pontos. Foi a menor pontuação de fechamento desde 12 de novembro de 2020. O volume negociado na sessão de hoje foi de R$ 30,3 bilhões. O Ibovespa futuro com vencimento em dezembro de 2021 teve recuo de 1,4% aos 103.535 pontos.

As ações de varejistas foram mais uma vez castigadas com a perspectiva de alta de inflação e desaquecimento da economia: Magazine Luiza (B3SA3), um dos maiores volumes do dia, recuou 4,83%; Via (VIIA3) fechou em baixa de 2,97%; e Americanas (AMER3) caiu 2,58%. O vencimento sobre opções de Ibovespa adicionou uma dose extra de volatilidade aos negócios.

O dólar comercial ganhou fôlego à tarde e fechou em alta de 0,45% a R$ 5,524 na compra e na venda. Nos últimos negócios do dia, o dólar futuro para dezembro de 2021 é cotado a R$ 5,543, em alta de 0,42%.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 subiu três pontos-base a 12,02%; DI para janeiro de 2025 operava em alta de 12 pontos-base a 12,05%; e o DI para janeiro de 2027 subia 14 pontos-base, a 11,9%.

