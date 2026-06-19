Ibovespa fica estável em dia de baixa liquidez

Reuters - O Ibovespa fechou estável nesta sexta-feira, após uma sessão marcada pela menor liquidez por conta do feriado nos Estados Unidos e pelo vencimento de opções sobre ações na bolsa, ao mesmo tempo em que os agentes monitoravam o noticiário sobre o Oriente Médio.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,03%, a 168.333,61 pontos, tendo marcado 167.657,53 pontos na mínima e 168.786,54 pontos na máxima do dia.

Na semana, o Ibovespa registrou queda de 1,64%.

O volume financeiro somou R$27,49 bilhões.

Com os mercados globais registrando menor volume de negócios por conta do fechamento das bolsas dos EUA devido ao feriado de Juneteenth, as atenções seguiram no noticiário geopolítico.

Nesta sexta-feira, Israel e o Hezbollah chegaram a um acordo de cessar-fogo no Líbano, depois de uma escalada dos combates na região que colocou em risco a possibilidade de um acordo provisório para pôr fim à guerra contra o Irã se transformar em um acordo de paz duradouro no Oriente Médio.

Ao mesmo tempo, as negociações entre os EUA e o Irã previstas para esta sexta-feira na Suíça foram canceladas em meio ao recrudescimento dos combates no Líbano, gerando nova incerteza quanto ao cronograma das negociações.

Em meio às indefinições, os futuros do petróleo Brent operaram próximos da estabilidade, a cerca de US$80 o barril, mas caminhavam para uma segunda queda semanal. Isso se refletiu nos preços de ações ligadas a commodities no Ibovespa, que tiveram desempenho tímido, em meio à sessão marcada, também, pelo vencimento de opções sobre ações na bolsa.

"O grande tema da semana continua sendo o acordo de paz entre Estados Unidos e Irã", destacou o líder de renda variável da W1 Capital, Tales Barros.

"A questão é que, apesar do acordo, o estreito de Ormuz continua fechado na prática. Então o risco ainda não sumiu completamente", complementou.

DESTAQUES

• PETROBRAS PN perdeu 0,13%, em linha com o desempenho fraco do petróleo no exterior.

• ITAÚ UNIBANCO PN tinha queda de 0,8%, em pregão misto no setor. BRADESCO PN ficou estável, enquanto BANCO DO BRASIL ON caiu 0,56% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 0,6%. Já BTG PACTUAL UNIT recuou 0,41%.

• VALE ON subiu 1,01%, sem a referência dos preços do minério de ferro em Dalian por conta do feriado na China, que fecha os mercados por lá.

• BRASKEM PNA caiu 0,13%, após liderar as perdas do Ibovespa, em mais um dia de quedas em meio ao noticiário recente envolvendo negociação com credores.

• AZZAS 2154 ON disparou 8,33%, liderando os ganhos do índice, em meio a notícia divulgada pelo Neofeed de que a companhia contratou o Morgan Stanley para vender a Farm.

(Por Igor SodréEdição de Pedro Fonseca)