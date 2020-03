Ibovespa Futuro cai 3% com frustração pela falta de clareza de Trump contra o coronavírus

O Ibovespa Futuro registra forte queda com investidores decepcionados nos Estados Unidos em meio à falta de mais detalhes do plano do presidente Donald Trump para estimular a economia impactada pelo coronavírus edit

247 - O Ibovespa Futuro registra forte queda nesta quarta-feira (11) com investidores decepcionados nos Estados Unidos em meio à falta de mais detalhes do plano do presidente Donald Trump para estimular a economia impactada pelo coronavírus. Os futuros dos índices Dow Jones e S&P 500 recuam 2,5% e 2,7% respectivamente.

Segundo reportagem do Portal InfoMoney, as bolsas europeias, por outro lado, sobem em meio às falas da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, de que há risco dessa crise ser como a de 2008 e, portanto, a autoridade monetária precisaria agir. A reunião do BCE ocorre amanhã. Além disso, o banco central da Inglaterra cortou inesperadamente a taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual.