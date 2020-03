Ibovespa opera entre perdas e ganhos enquanto mercado chinês apresenta bom desempenho

O Ibovespa registrava 74.749 pontos com ganhos de 0,15% às 10h35 desta terça-feira (31). O dólar comercial registrou alta de 0,24$ cotado a R$ 5,1922 na compra e R$ 4,1947 na venda no mesmo horário edit

Por Infomoney - O Ibovespa opera entre perdas e ganhos nesta terça-feira (31), com investidores atentos ao avanço do coronavírus no mundo e à expectativa por estímulos. Já são 800 mil casos e diversos países estão estendendo as medidas de quarentena e isolamento social. Por outro lado, hoje foi dia de dados positivos da China, mostrando que a segunda maior economia do mundo já começou a se recuperar da crise do coronavírus.

O Índice Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria ficou em 52 pontos em março, após ter afundado a 37.5 pontos em fevereiro, informa a CNN. A projeção da agência Reuters era de que cresceria a 45 pontos em março. O índice PMI composto, formado por indústria mais serviços, foi de 52,3 pontos, após ter afundado a 29,6 pontos em fevereiro.

Às 10h35 (horário de Brasília), o Ibovespa registrava ganhos de 0,15%, aos 74.749 pontos, enquanto o dólar futuro para abril tem leve baixa de 0,07%, para R$ 5,192. O dólar comercial, por sua vez, registra ganhos de 0,24%, cotado a R$ 5,1922 na compra e R$ 5,1947 na venda.

O câmbio chegou a virar para queda após o Federal Reserve informar que abriu uma linha de recompra para bancos centrais estrangeiros para apoiar o bom funcionamento dos mercados financeiros, porém já voltou a subir. Nos últimos dias, o Fed já havia elevado a frequência de leilões de operações de linhas de swap com outros bancos centrais.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 cai seis pontos-base a 4,11%, o DI para janeiro de 2023 tem baixa de sete pontos-base a 5,31% e o DI para janeiro de 2025 recua 12 pontos-base a 6,69%.

Por aqui, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) mostrou um aumento no desemprego para 11,6% no trimestre até fevereiro, em linha com a expectativa mediana dos economistas de mercado compilada no consenso Bloomberg. O número de pessoas desempregadas é 12,3 milhões.

O aumento, na comparação com o trimestre terminado em novembro (11,2%), significa a interrupção de dois trimestres seguidos de quedas estatisticamente significativas no desemprego.

Do lado europeu, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 0,7% na comparação anual de março, desacelerando fortemente em relação ao aumento de 1,2% observado em fevereiro em meio aos efeitos da pandemia de coronavírus, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,8%.

Nos Estados Unidos, o Secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que o governo está disposto a pedir mais dinheiro ao Congresso se o pacote de US$ 2 trilhões já aprovado for insuficiente para conter os efeitos da pandemia sobre a economia.

