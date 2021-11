Ibovespa recua com aprovação apertada de PEC e balanços

Apoie o 247

Reuters - O Ibovespa recuava nesta quinta-feira, com agentes financeiros repercutindo a aprovação apertada da PEC dos Precatórios em primeiro turno na Câmara dos Deputados, mas também atentos a uma série de resultados corporativos, com Itaú Unibanco, Rede D'Or e Ultrapar entre as maiores quedas, enquanto Cielo disparava 9%.

Às 11:27, o Ibovespa caía 0,81%, a 104.756,35 pontos. O volume financeiro somava 7,1 bilhões de reais.

Na madrugada desta quinta-feira, a Câmara aprovou em primeiro turno, por 312 votos a 144, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios que abre espaço fiscal para o pagamento de um benefício social de 400 reais até o final de 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro deverá tentar a reeleição.

Apesar do sentimento de que a aprovação possa trazer algum alívio fiscal, a margem muito pequena de votos mantém investidores receosos, uma vez que ainda serão votados os destaques e a matéria terá de ser aprovada em segundo turno na Casa, para depois seguir para o Senado.

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), disse nesta quinta-feira à CNN Brasil que a votação em segundo turno da PEC ocorrerá na próxima terça-feira.

Em comentário a clientes, o economista-chefe do banco digital modalmais, Alvaro Bandeira, destacou que, embora a notícia comece a resolver a situação do pagamento para as populações de baixa renda, "não serve muito como catalisador positivo para os mercados".

No exterior, enquanto isso, o norte-americano Nasdaq Composite bateu máxima recorde, sustentado por uma série de resultados corporativos fortes um dia após o Federal Reserve sinalizar os primeiros passo em direção à redução de estímulos da era da pandemia.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 2,8%, mesmo após o maior banco do país reportar alta de 34,8% no lucro do terceiro trimestre. Em conferência sobre os resultados, o presidente-executivo do banco estimou desaceleração da carteira de crédito e deterioração da inadimplência em 2022. BRADESCO PN, que reporta balanço após o fechamento do mercado nesta quinta-feira, perdia 2,45%.

- REDE D'OR ON recuava 5,3% após divulgar lucro líquido de 378,1 milhões de reais para o terceiro trimestre, crescimento de 8,2% ano a ano, mas com forte crescimento de custos e despesas. Também anunciou a aquisição do Hospital Arthur Ramos.

- ULTRAPAR ON perdia 3,9% após lucro no terceiro trimestre acima do esperado, mas Ebitda aquém das projeções, com o conglomerado dono da rede de postos Ipiranga ainda reduzindo a projeção de resultado operacional em 2021.

- CIELO ON dispara 9% após a empresa de meios de pagamentos mais do que dobrar o lucro no terceiro trimestre, beneficiada pelo crescimento das receitas em segmentos mais lucrativos.

- CSN ON mostrava declínio de 4,1% após resultado do terceiro trimestre, com queda no lucro e no Ebitda ajustado na comparação sequencial, afetada pelo desempenho do segmento de mineração. No setor de siderurgia e mineração, VALE ON recuava 0,9%.

- GPA ON caía 4,3%, na esteira de prejuízo líquido de 88 milhões de reais no terceiro trimestre da varejista de alimentos, pior do que o resultado negativo de 63 milhões registrado um ano antes.

- PETROBRAS PN caía 0,8%, apesar da alta dos preços do petróleo no exterior.

- XP INC., que é negociada em Nova York, avançava 2,4%, em meio à repercussão positiva do resultado do terceiro trimestre, que mostrou lucro líquido ajustado de 1 bilhão de reais, crescimento de 82% sobre o desempenho de um ano antes, com expansão de receita e margem.