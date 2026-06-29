Ibovespa recua com baixa liquidez

Reuters - O Ibovespa flertou com os 174 mil pontos, mas fechou com um declínio modesto nesta segunda-feira, tendo Embraer entre as principais pressões negativas, em sessão com volume reduzido e descolada de Wall Street.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,08%, a 173.158,06 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 172.392,54 pontos na mínima e 173.891,53 pontos na máxima do dia.

Em dia com jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo no meio do pregão, o volume financeiro somava R$12,135 bilhões antes dos ajustes finais, de uma média diária de R$30,675 bilhões no mês. O Brasil venceu o Japão por 2 a 1.