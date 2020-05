Ibovespa sobe 4,7% e dólar fecha a R$ 5,72

Infomoney - O Ibovespa fechou em alta de 4,69% nesta segunda-feira (18) a 81.194 pontos, atingindo seu maior patamar de fechamento desde o dia 29 de abril, quando o principal índice da B3 encerrou o pregão cotado em 83.170 pontos. Foi também o maior ganho diário da Bolsa desde o dia 6 de abril, no qual a alta foi de 6,52%.

O volume financeiro negociado no pregão foi de R$ 34,235 bilhões. Nesta segunda, o vencimento de opções sobre ações hoje movimentou R$ 7,5 bilhões na B3 e incrementou a volatilidade do pregão.

Já o dólar comercial caiu 2,03% a R$ 5,7199 na compra e a R$ 5,7205 na venda. O dólar futuro para junho tem queda de 2,29% a R$ 5,727.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu 10 pontos-base a 3,42%, o DI para janeiro de 2023 teve queda de 16 pontos-base a 4,59% e o DI para janeiro de 2025 recuou 16 pontos-base a 6,61%.

Três fatores foram os responsáveis por essa euforia que tomou conta do mercado hoje:

Nova vacina

As ações da empresa americana de biotecnologia Moderna Inc, subiram 20% na bolsa de Nova York depois da companhia anunciar resultados positivos na primeira fase do desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus.

Segundo a Moderna, duas doses administradas a 45 participantes de um teste foram capazes de estimular a produção de anticorpos pelos pacientes.

Este resultado envolve um número pequeno de pessoas. A empresa anunciou que deve realizar novos testes em julho que podem envolver 600 pacientes.

A Food and Drug Administration (FDA), órgão equivalente à Anvisa no Brasil, já autorizou a segunda fase dos testes. “A fase provisória 1, embora em estágio inicial, demonstra que a vacinação com o mRNA-1273 produz uma resposta imune da mesma magnitude que a provocada por infecção natural”, disse Tal Zaks, diretor médico da Moderna, em comunicado.

Falas de Powell

No domingo, o presidente Federal Reserve, Jerome Powell falou que a economia americana deve se recuperar gradualmente no segundo semestre e que as medidas de confiança só devem retornar aos níveis pré-crise após a chegada de uma vacina. O presidente do Fed afirmou ainda que não está sem munição para combater a recessão.

Powell ainda disse hoje ao Congresso dos EUA que o Fed está comprometido em usar todas as ferramentas possíveis para combater a recessão econômica causada pela pandemia de Covid-19.

Reaberturas econômicas

A Itália, que já registrou mais de 32 mil mortes por coronavírus, venceu o pico da pandemia e reabriu hoje comércios, bares, cafés, restaurantes e museus, em um retorno gradual à normalidade.

Não obstante, cuidados ainda serão tomados como a obrigatoriedade do uso de máscaras nas lojas e a distância mínima de um metro entre as mesas dos restaurantes.

Os EUA, que tiveram 93.263 mortes, também estão em processo de reabertura econômica. A expectativa é de que a flexibilização do isolamento social irá acelerar a recuperação da economia do país.

Em meio a esse otimismo, o presidente francês, Emmanuel Macron e a chanceler alemã, Angela Merkel, anunciaram um plano de quatro pontos que inclui um fundo de ajuda de 500 bilhões de euros para os países mais afetados pela crise.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.