Ibovespa sobe e retoma 110 mil pontos, após falas de Haddad sobre novo marco fiscal

247 - O índice do Ibovespa teve alta de 2% nesta quarta-feira (15), com máximo de 110 mil pontos, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar que uma nova regra fiscal para o Brasil deve ser anunciada em março.

O ministro também defendeu a redução de juros para estimular novos investimentos no Brasil. A taxa Selic é de 13,75% atualmente, o que tem sido motivo de críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O percentual dos juros é o mesmo desde agosto do ano passado, no governo Jair Bolsonaro (PL).

Sobre o dólar, a moeda norte-americana fechou a R$ 5,22 nesta quarta, alta de 0,51%.

