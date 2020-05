Ibovespa tem leve baixa e dólar cai a R$ 5,36

Mercado termina a sessão com leve variação negativa apesar do bom humor internacional edit

Infomoney - O Ibovespa fechou em leve queda nesta terça-feira (26) na contramão das bolsas americanas, que não abriram na véspera devido ao feriado de Memorial Day e hoje subiram em torno de 2%.

As principais responsáveis pelo desempenho fraco do índice foram as ações de bancos, que somadas respondem por mais de 16% da composição da carteira teórica do Ibovespa. Bradesco caiu 4,13%, Itaú Unibanco recuou 3,96% e Banco do Brasil teve perdas de 2,25%, refletindo uma correção depois da disparada de ontem, quando a Bolsa subiu 4,3%.

A performance acabou ofuscando os fortes ganhos de varejistas liderados por Magazine Luiza, que subiu 6,75% depois de um resultado melhor que o esperado no primeiro trimestre e dados preeliminares bastantes fortes de vendas no segundo trimestre. Leia mais aqui.

O Ibovespa caiu 0,23% a 85.468 pontos com volume financeiro negociado de R$ 29,534 bilhões. Já o dólar comercial teve baixa de 1,8%, a R$ 5,3578 na compra e R$ 5,3599 na venda. O dólar futuro para junho registra queda de 1,79% a R$ 5,347 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 teve alta de oito pontos-base a 3,25%, o DI para janeiro de 2023 subiu cinco pontos-base a 4,32% e o DI para janeiro de 2025 recuou três pontos-base a 6,03%.

O principal driver da sessão internacional foi o otimismo dos investidores com o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus e também com a flexibilização das medidas de isolamento social em países desenvolvidos.

Na segunda-feira à noite, a empresa americana de biotecnologia Novavax anunciou que iniciou o primeiro estudo em humanos de uma vacina experimental. Essa iniciativa se soma a outras que estão em curso. O coronavírus já contagiou 5,6 milhões de pessoas e causou 348 mil óbitos.

Além disso, a farmacêutica Merck também anunciou o desenvolvimento de vacinas e remédios contra a Covid-19. É o primeiro anúncio de pesquisas no tratamento da doença pela companhia, que já viu diversos concorrentes fazerem o mesmo.

O otimismo do dia do lado internacional não retira do radar os investidores a situação de tensão entre Washington e Pequim, após a China propor uma nova lei de segurança nacional em Hong Kong.

O país asiático condenou os EUA por adicionar 33 entidades chinesas a uma lista negra de comércio, mas sem anunciar nenhuma medida de retaliação; enquanto isso, Pequim tentou tranquilizar Hong Kong ao indicar que seu judiciário permaneceria independente mesmo sob uma nova lei de segurança nacional.

Entre os indicadores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) teve queda de 0,59% de maio na comparação mensal, após ter registrado leve baixa de 0,01%, em abril, informou nesta terça-feira (26) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A expectativa era de que a inflação medida pelo IPCA-15 tivesse queda de 0,48% em maio na comparação mensal, segundo estimativa mediana em pesquisa Bloomberg.

Já na política, aumentou a temperatura do cenário a Operação Placebo da Polícia Federal, com 12 mandados de busca e apreensão, sendo um deles no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e outra na casa do político, no Grajaú.

A operação investiga a organização social Iabas, que foi contratada de forma emergencial pelo governo do Rio para construir e administrar sete hospitais de campanha. Há suspeita de fraude nesse contrato, que é de R$ 770 milhões.

Witzel se defende afirmando que não participou de quaisquer esquemas de corrupção e que a operação da PF é uma retaliação à sua postura contrária ao presidente da República, Jair Bolsonaro, na questão do controle da pandemia de coronavírus.

No vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, divulgado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, Bolsonaro chama Witzel de “estrume”.

