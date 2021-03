Ibovespa tem quarto dia consecutivo de alta

O Ibovesp bateu os 116.849,67 pontos pela primeira vez desde o dia 19 deste mês, no quarto dia consecutivo de alta na Bolsa edit

247 - O principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, Ibovespa, fechou em alta de 1,24%, nesta terça-feira, 30 - batendo os 116.849,67 pontos pela primeira vez desde o dia 19 deste mês, no quarto dia consecutivo de alta na Bolsa.

A mínima foi de 114.999,15 e máxima de 117.090,07 pontos.

As ações que lideraram os ganhos no dia foram da Embraer ( EMBR3.SA), com alta de 9,3%, cotadas a R$ 14,34.

Já o dólar comercial, após quatro dias consecutivos de alta, fechou em baixa de 0,08% ante o real, cotado a R$ 5,762 na venda.

