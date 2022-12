Ibovespa tem viés positivo na abertura com foco em anúncio de novos ministros

Apoie o 247

Reuters - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios nesta sexta-feira, diante de cenário positivo no exterior, com as atenções locais voltadas à entrevista do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dentro de alguns minutos na qual ele deve anunciar alguns ministros que vão compor seu governo, incluindo o da Fazenda.

O nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad é dado como certo para a pasta. Haddad, que coordena o grupo de trabalho de economia da transição, afirmou nesta manhã que não anunciará nesta sexta-feira a equipe econômica.

O mercado ainda mantinha a PEC da Transição em foco, enquanto digeria dado de inflação de novembro abaixo do esperado, em dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, às 12h, o que deve reduzir a liquidez.

Às 10:07 (de Brasília), o Ibovespa subia 0,15%, a 107.410,84 pontos. O índice caminhava para queda de 4,1% na semana.

