Ibovespa volta a fechar em forte queda com perspectivas de recessão

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa afundou ainda mais nesta segunda-feira, ampliando a perda em 2020 para cerca de 45%, novamente pressionado pelas apreensões sobre o impacto da pandemia de coronavírus na atividade econômica do país, além da aversão a risco global em razão do vírus.

Uma nova bateria de medidas sócio-econômicas foram anunciadas entre o fim de semana e esta sessão no Brasil e no exterior, mas não foi capaz de sustentar a tentativa de recuperação verificada no começo dos negócios, conforme cresce a perspectiva de uma recessão mundial.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou em baixa de 5,56%, a 63.340,31 pontos, mínima desde 10 julho de 2017, de acordo com dados preliminares, após chegar a 67.603,83 pontos no começo do pregão, em alta de 0,8%. O volume financeiro somava 23 bilhões de reais.