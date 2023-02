Ibovespa volta a operar no positivo com exterior e dólar recua a R$ 5,13

Ações da Petrobrás subiram mais de 3%, acompanhando alta do preço do petróleo edit

Apoie o 247

ICL

Infomoney - O Ibovespa operou no campo positivo na reta final do pregão desta quinta-feira (23). Por volta de 17h10, o Ibovespa subia 0,43%, aos 107.610 pontos. Petrobras (PETR4), JBS (JBSS3) e Natura (NTCO3) puxaram os ganhos, enquanto Vale (VALE3) e B3 (B3SA3) recuaram.

O dólar se desvalorizou diante do real, seguindo o DXY, que entretanto apresentou uma queda menos elástica, de 0,03%, cotado a R$ 5,13. O câmbio ficou menos estressado com o apetite por risco visto no exterior, ainda com dados econômicos confusos sobre como caminha a agenda monetária dos EUA.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.