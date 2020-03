Ibovespa volta do circuit breaker com queda de 10%; dólar sobe a R$ 5,13

Do Infomoney - A B3 reabriu nesta quarta-feira (18) após um circuit breaker e o Ibovespa segue com queda de mais de 10%. Foi o sexto circuit breaker em oito pregões, levando à interrupção das negociações por trinta minutos.

Às 13h57 (horário de Brasília) o principal índice da B3 caía 10,42% a 66.838 pontos. Se houver oscilação negativa de até 15%, a interrupção se dá por mais uma hora. Voltando a funcionar, com queda de 20%, ocorre suspensão dos negócios por prazo a ser definido pela Bolsa. Nessa hipótese, a decisão deverá ser comunicada ao mercado. De qualquer forma, na última meia hora de pregão, as negociações acontecerão.

Enquanto isso, o dólar comercial avançava 2,59%, a R$ 5,13 na compra e R$ 5,132 na venda, chegando a uma máxima de R$ 5,18 mais cedo. O dólar futuro para abril sobe 2,57%, a R$ 5,14.

No radar, volta a pesar a aversão ao risco por conta do coronavírus, que se sobrepõe a análises mais otimistas a respeito dos recentes pacotes de estímulos lançados por governos e bancos centrais no mundo inteiro para combater a pandemia.

No Brasil, o número de casos da doença atingiu 291 segundo o Ministério da Saúde, mas secretarias estaduais falam em 349. Houve uma morte em São Paulo confirmada ontem.

Devido às medidas que são tomadas para conter o avanço da Covid-19, diversos bancos e casas de análise cortaram projeções para a economia brasileira. O Santander revisou de 2% para 1% sua expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, enquanto o Credit Suisse foi mais radical e reduziu de 1,4% para 0% sua previsão. O UBS cortou sua projeção do PIB de 1,3% para 0,5%.

