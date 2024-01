IBRAM aplaude o pacote bilionário para a indústria lançado pelo governo Lula

Apoie o 247

247 - O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), presidido por Raul Jungmann, destacou nesta terça-feira (23) a importância do plano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para investir R$ 300 bilhões na indústria brasileira até 2026. A política industrial vai nortear o desenvolvimento do setor com sustentabilidade e inovação até 2033.

"Marca um momento importante no esforço de reverter a marcha da desindustrialização do país e aponta na direção de uma indústria mais inovadora e digital, verde, exportadora e produtiva. Estes são os eixos do Plano Mais Produção, iniciativa detalhada no mesmo evento e que, a partir da mobilização de recursos previsíveis para os próximos anos, constitui o verdadeiro ‘plano-safra’ da indústria", afirmou.

De acordo com o IBRAM, a proposta é uma "moderna, orientada por seis missões de amplo alcance que buscam atender às expectativas de integração produtiva e bem-estar das pessoas e, para isso, irá mobilizar atores públicos e privados e recursos financeiros da ordem de R$ 300 bilhões nos próximos quatro anos". "O fortalecimento da indústria brasileira é chave para o desenvolvimento sustentável do Brasil sob os pontos de vista social, econômico e ambiental", afirmou.

Entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp) também demonstraram apoio ao projeto.

