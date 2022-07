ICMS: diesel comum cai cinco centavos em duas semanas

A estimativa do Ministério de Minas e Energia (MME) era de que a redução do imposto acarretaria em uma queda de R$ 0,13 em média edit

247 - Após a redução do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre os combustíveis, o diesel comum (S-500) registrou uma queda de apenas R$ 0,05 no preço médio, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O preço médio do diesel no Brasil, entre 3 e 9 de julho, foi de R$ 7,52. Há duas semanas, antes da implementação da medida, esse valor era de R$ 7,57.

A estimativa do Ministério de Minas e Energia (MME) era de que a redução do imposto acarretaria em uma queda de R$ 0,13 em média (-1,7%) no custo do litro do combustível.

