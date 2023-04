IGP-M, a inflação do aluguel, despenca em abril e tem 1ª deflação em 12 meses desde 2018

Apoie o 247

247 - O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste de contratos de aluguel em todo o país, registrou recuo de 2,17% em 12 meses, segundo dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgados nesta quinta-feira (27).

A deflação na "inflação do aluguel” em abril foi a primeira registrada desde fevereiro de 2018. A queda no mês foi de 0,95%, após alta de 0,05% no mês anterior.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que trata da variação dos preços no atacado, também apresentou deflação de 1,45% em abril, após recuo de 0,12% no mês anterior.

“Os preços de importantes commodities para o setor produtivo seguem em queda. Soja (-9,34%), milho (-4,33%) e minério de ferro (-4,41%) abrem espaço para descompressão dos custos de importantes segmentos varejistas favorecendo a chegada desses efeitos nos preços ao consumidor", disse o coordenador dos índices de preços, André Braz, ao G1.

