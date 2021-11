Impostos perdidos para paraísos fiscais bancaria Auxílio Brasil de R$ 400 ou vacinaria duas vezes a população, diz estudo

Estudo da Rede de Justiça Fiscal (Tax Justice Network), organização independente do Reino Unido, aponta que o Brasil deixou de arrecadar cerca de US$ 8,17 bilhões por meio da evasão de impostos através de paraísos fiscais edit

247 - Um estudo elaborado pela Rede de Justiça Fiscal (Tax Justice Network), organização independente criada em 2003 no Reino Unido, e divulgado pela BBC Brasil, aponta que o Brasil deixou de arrecadar em 2020 em impostos não pagos por milionários e empresas com contas em paraísos fiscais cerca de US$ 8,17 bilhões (quase R$ 44,6 bilhões).

O valor seria suficiente para cobrir a quase totalidade de um reajuste do Bolsa Família em 20%, rebatizado de Auxílio Brasil, além de inserir mais 17 milhões de famílias no programa, com um benefício médio de R$ 400. O montante também seria suficiente para vacinar toda a população brasileira duas vezes.

O levantamento vem na esteira da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que altera o mecanismo de pagamentos das dívidas judiciais do governo e muda o teto de gastos, liberando cerca de R$ 91 bilhões para que o governo Jair Bolsonaro possa manejar estes recursos fora do Orçamento em 2022, ano eleitoral no Brasil. A PEC já foi aprovada pela Câmara, mas enfrenta resistência no Senado.

O relatório "Estado Atual da Justiça Fiscal" aponta que, em nível mundial, o valor dos impostos perdidos por meio de paraísos fiscais chegou a US$ 483 bilhões (R$ 2,6 trilhões) em 2020. Em 2019, o valor das perdas fiscais foi estimado em US$ 427 bilhões para o mundo e em US$ 14,9 bilhões para o Brasil.

