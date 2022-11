Inadimplência aumenta pelo nono mês consecutivo e atinge 68,4 milhões de brasileiros em setembro

Apoie o 247

247 - O número de pessoas com dívidas em atraso no Brasil bateu recorde pelo nono mês consecutivo. De acordo com dados do Serasa Experian, o País tinha 68,39 milhões de inadimplentes em setembro, valor que representa uma alta de 420 mil pessoas na comparação com agosto, quando o número de brasileiros com contas atrasadas era de 67,97 milhões.

Segundo a pesquisa, 29% afirmaram que o desemprego foi a principal causa das dívidas.

Os principais afetados pelo desemprego no grupo de inadimplentes são os jovens com até 30 anos (33%) e as mulheres (31%).

A Serasa Experian informou que o cartão de crédito tem consequência nas contas de 53% dos brasileiros endividados.

