Inadimplência cresce e atinge 62 milhões de brasileiros, aponta pesquisa

Carta Capital - Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), divulgada nesta sexta-feira 22, apontou que quatro em cada dez brasileiros adultos estavam endividados em junho deste ano.

Ao todo, são 62,73 milhões de pessoas com contas atrasadas no País, um crescimento de 6,54% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

De acordo com o levantamento, a maior parte das dívidas se acumula entre 91 dias e 1 ano. No geral, os devedores estão na faixa etária de 30 e 39 anos.

