Inadimplência no Brasil sobe em outubro ao nível mais alto em quase 4 anos

Apoie o 247

ICL

Reuters - A inadimplência em recursos livres no Brasil avançou em outubro para o nível mais alto em quase quatro anos, mostraram dados do Banco Central nesta segunda-feira, em meio ao alto custo dos empréstimos após o agressivo ciclo de aperto monetário.

A taxa de inadimplência em recursos livres aumentou para 4,2% em outubro de 4,1% no mês anterior, taxa mais elevada desde agosto de 2018, quando foi de 4,22%.

Ao mesmo tempo, o spread bancário no mesmo segmento ficou em 30,3%, de 28,6% em setembro.

O BC fez um alerta recentemente sobre riscos à estabilidade financeira do país em um eventual cenário de elevação de gastos públicos e incerteza sobre a trajetória de endividamento do governo, com impacto sobre prêmios de risco e expectativas de inflação.

De acordo com o BC, a capacidade das pessoas físicas de pagar se deteriorou mesmo diante de indicadores melhores para a economia e o mercado de trabalho.

O estoque total de crédito no Brasil subiu 1,0% em outubro na comparação com setembro, a 5,215 trilhões de reais, correspondente a 54,9% do Produto Interno Bruto (PIB), mostraram ainda os dados do PIB. Em 12 meses, a taxa desacelerou a 15,8%, de 16,4% em setembro.

O BC prevê aumento de 14,2% do crédito este ano.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.