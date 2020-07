Inadimplentes podem quitar dívidas de até R$ 1.000 com apenas R$ 100

A Serasa lançou uma campanha que permite que pessoas com dividas de até R$ 1 mil quitem os débitos com R$ 100. edit

247 - Em meio à pandemia, a Serasa lançou uma campanha que permite que endividados até R$ 1 mil quitem suas dívidas por apenas R$ 100.

Quem tiver débitos entre R$ 200 e R$ 1.000 com empresas como Ativos S.A, Tricard, Santander, Recovery, BMG e Credysystem poderão quitá-los por apenas R$ 100.

O Serasa estima que mais de 25 milhões de dívidas poderão ser quitadas.

Serviço

Para ter acesso, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome no endereço www.serasa.com.br, já que as agências que oferecem atendimento presencial estão fechadas. Basta verificar a situação de crédito por meio do número de CPF.

O consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo Whatsapp, através do número: (11) 98870-7025.

