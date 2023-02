Indicadores apontam tendência de estagnação econômica em 2023

Apoie o 247

247 – Os primeiros indicadores econômicos deste ano sinalizam um ritmo baixo de atividade e uma tendência de estagnação em 2023. "Sob o efeito da taxa de juros elevada, a economia brasileira terminou 2022 sem fôlego - em ritmo semelhante ao esperado pelos economistas para os próximos meses. Conforme o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB) -, a economia recuou 1,46% no último trimestre do ano, na comparação com os três meses anteriores. Apesar do recuo nos últimos três meses do ano passado, o IBC-Br subiu 0,3% em dezembro. Os economistas, porém, afirmam que a alta foi pontual, e a tendência é mesmo de desaceleração - o índice já havia recuado nos quatro meses anteriores a dezembro", aponta reportagem publicada no Estado de S. Paulo.

"A XP projeta expansão de 1% para a atividade brasileira em 2023. Após a divulgação do IBC-Br na quinta-feira, 16, o Bank of America (BofA) publicou relatório reiterando sua estimativa de 0,9% para o PIB deste ano", acrescenta a reportagem, reforçando a tendência de estagnação.

